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OTOMATİK OYNAT
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İstanbul'da sahte deterjan operasyonu: Piyasa değeri iki milyon... | Video 16.08.2022 | 12:51
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Kargo aracından 13 kilo 879 gram esrar çıktı: 1 tutuklama | Video 16.08.2022 | 12:53
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Kablo çalarken suçüstü yakalanan 3 şüpheli tutuklandı | Video 16.08.2022 | 10:51
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Çöp evde bulunan Cem Muhammet taburcu oldu | Video 16.08.2022 | 10:51
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Büyükçekmece'de konvoyda drift pahalıya patladı | Video 16.08.2022 | 10:30
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İstanbul'da FETÖ operasyonu: 9 şüpheli yakalandı | Video 16.08.2022 | 10:15
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Meksika’da 3 bin 932 metrelik halı Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi | Video 16.08.2022 | 00:25
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İstanbul’da tabelasız bir iş yerine düzenlenen operasyonda piyasa değeri iki milyon lira olan sahte deterjan ve sahte deterjan imalatında kullanılan malzeme ele geçirildi.