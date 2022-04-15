İstanbul'da sahte dolar basan çeteye operasyon | Video

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İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü İstanbul merkezli 7 ilde sahte dolar basarak bir özel bankayı 180 bin dolar dolandıran çeteye operasyon yaptı. Çok sayıda kalpazan gözaltına alındı.
Kalpazanların bastıkları dolarları özel bir bankanın ATM'sine yükledikleri ve ATM'lerin sahte doları kabul ettiği belirtildi. Bankanın yaptığı incelemede ATM'lerdeki dolarların sahte olduğu belirlenince şikayetçi olduğu ve şikayet çerçevesinde yapılan fiziki ve teknik takip sonucu kalpazanlara operasyon gerçekleştirildi öğrenildi. Bankanın yaklaşık 180 bin dolar zarara uğratıldığı öğrenildi.