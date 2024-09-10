İstanbul’da sahte içki operasyonlarında 95 bin 618 litre alkollü sıvı ele geçirildi: 30 gözaltı | Video
İstanbul’da düzenlenen sahte içki operasyonlarında 95 bin 618 litre alkollü sıvı ele geçirilirken, 30 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin sahte olarak imal ederek şişeledikleri alkollü içkileri nakliye araçları ile İstanbul'da yer alan tekel bayisi, alkollü içki satışı yapan bar, restoran ve eğlence mekanları ile otellere pazarladıkları anlaşıldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin sonunda, insan sağlığına zararlı etkileri olan, ölümlere yol açabilecek sahte alkollü içkilerin satışı üzerinden haksız kazanç elde eden kişilere yönelik operasyon için düğmeye basıldı.
İstanbul genelinde düzenlenen 18 ayrı operasyonda 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilere ait ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda, 95 bin 618 litre alkollü sıvı, 720 bin 200 bandrol, sahte alkol yapımında kullanılan huni, hortum, şişe kapağı ve bidon gibi çok sayıda malzeme ele geçirildi. Ayrıca soruşturma kapsamında kaçak ve sahte alkollerin nakliyesinde kullanılan 6 araca da el konulduğu duyuruldu.
Kaçakçılık polisi tarafından yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Alkol kaçakçıları hakkında yürütülen tahkikat işlemlerinin devam ettiği belirtildi.
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