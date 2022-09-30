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OTOMATİK OYNAT
00:23
İstanbul’da sahte içki operasyonu: İmal ederken yakalandılar | Video 30.09.2022 | 13:55
04:57
Veteriner kliniğine cam şişe ile saldırdı | Video 30.09.2022 | 13:42
00:39
Araçla uyuşturucu satıyorlardı, suçüstü yakalandılar | Video 30.09.2022 | 13:33
00:28
Kadınlara zorla fuhuş yaptıran yabancı uyruklu kadın tutuklandı | Video 30.09.2022 | 12:51
01:16
Uyuşturucu tacirlerinin yakalanma anı kamerada | Video 30.09.2022 | 12:50
04:00
Kartal’da İBB’nin üst geçit çalışması 6 aydır başlatılmayı bekliyor | Video 30.09.2022 | 11:05
01:17
Samsun'da DEAŞ operasyonu: 3 kişi adliyeye sevk edildi | Video 30.09.2022 | 12:16
02:33
Bankanın güvenlik görevlisine husumetlisi kurşun yağdırdı | Video 30.09.2022 | 11:02
10:19
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 30 Eylül 2022 Cuma atv izle! | Video 30.09.2022 | 11:08
06:55
00:29
Okulların çevresinde uyuşturucu satıyordu, suçüstü yakalandı | Video 30.09.2022 | 11:17
03:30
6 milyonluk vurgun yapan hırsızlar yakalandı | Video 30.09.2022 | 11:05
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03:18
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Mail adreslerini ele geçirip 350 bin liralık vurgun yaptılar | Video 30.09.2022 | 10:34
01:03
Mersin'de siber dolandırıcılık operasyonu: 8 gözaltı | Video 30.09.2022 | 10:18
01:08
Down sendromlu İlknur'un evlilik hayali gerçekleşti | Video 30.09.2022 | 10:17
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İstanbul’da DHKP/C operasyonu! 5 kişi gözaltına alındı | Video 30.09.2022 | 09:56
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İstanbul'da dhkp/c operasyonu: 5 gözaltı | Video 30.09.2022 | 09:43
İstanbul’da sahte içki imalatı yapan iki kişi; Eyüp Sultan İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.