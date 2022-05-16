İstanbul'da sahte içki operasyonu! Piyasa değeri 6 milyon lira... | Video

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; sahte içki operasyonunda piyasa değeri altı milyon lira olan sahte ürün ele geçirdi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Bayrampaşa, Esenyurt ve Güngören İlçeleri'nde "Depo" görünümlü olan ve sahte içki ile sahte temizlik malzemesi imalatı yapılan adreslere baskın düzenledi.

Sahte ürünlerin satılarak piyasaya sürülmek üzere Antalya'ya sevk edilmek için bir araca yüklendiği esnada düzenlenen operasyonda 18 ton 475 litre etil alkol, iki damıtma kazanı, bir alkolmetre, üç plastik tank, bin 35 adet plastik bidon, dört dalgıç pompa motoru, dört fan ve bir adet sıvı tabancası ele geçirildi.

6 kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen ve el konulan malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık altı milyon lira olduğu vurgulandı.

Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.