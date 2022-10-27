İstanbul'da sahte içki operasyonu! Piyasa değeri 750 bin lira | Video

İstanbul’daki “Sahte İçki” operasyonunda piyasa değeri 750 bin lira olan ve sahte içki imalatında kullanılan 1.850 litre Etil Alkol ele geçirildi.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Küçükçekmece İlçesi'nde sahte içki imalatı yapılan bir adrese operasyon yaptı. İki kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 750 bin lira olan ve sahte içki imalatında kullanılan 1.850 litre Etil Alkol, üç adet sanayi tipi dalgıç motor, 25 bin adet bidon kapağı, altı bin 20 adet boş bidon, dört bin adet karton koli ve üç adet soğutucu fan ele geçirildi.