İstanbul'da sahte içkiye operasyon! 2,5 ton alkol ele geçirildi | Video

Son zamanlarda sahte içki tüketimine bağlı olarak meydana gelen ölüm olaylarının önlenmesi maksadıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri iki farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 2,5 ton etil alkol ile etil alkolü sahte içkiye dönüştürmek için kullanılan 560 adet viski esansı, 255 adet votka esansı, 390 adet rakı esansı, 110 adet gliserin olmak üzere toplam 1.285 adet sahte içki kiti ele geçirildi. Jandarma ekiplerince Ş.K. ve E.P. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince; Bayrampaşa ve Maltepe ilçelerinde faaliyet gösteren işletmelerden ve depolardan piyasaya sahte içki sürüldüğü bilgisi alındı. Konuyu mercek altına alan Jandarma ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar ve fiziki takip neticesinde sahte içkilerin satışa hazırlandığı adresler belirlendi.

SAĞLIĞI HİÇE SAYDILAR

Jandarma ekipleri, yaşanan pandemi sürecini fırsata çevirmek isteyen şüphelilerin, insan sağlığını hiçe sayacak şekilde piyasaya sahte içki sürmesini engellemek ve suç unsurlarını ele geçirmek maksadıyla Bayrampaşa ve Maltepe'de belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.

DİDİK DİDİK ARADI

İşletmelerin satış gerçekleştirdikleri kısımlarında ve depolarında yapılan aramalarda, paketlenmiş ve dağıtıma hazır vaziyette, 2,5 ton etil alkol ile sahte içkiye dönüştürmek için kullanılan 110 adet viski esansı, 100 adet votka esansı, 80 adet rakı esansı, 25 adet gliserin olmak üzere toplam 315 adet sahte içki kiti ele geçirdi.

Gözaltına alınan Ş.K. ve E.P. Jandarmadaki işlemlerinin ardından 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet etmek suçundan adli makamlara sevk edildi.