Video Yaşam İstanbul’da sahte iş ilanıyla dolandırıcılık şüphelilerine operasyon: 9 gözaltı | Video
İstanbul’da sahte iş ilanıyla dolandırıcılık şüphelilerine operasyon: 9 gözaltı | Video

İstanbul’da sahte iş ilanıyla dolandırıcılık şüphelilerine operasyon: 9 gözaltı | Video

08.02.2025 | 10:28

İstanbul’da polis ekipleri tarafından sahte iş ilanıyla dolandırıcılık gerçekleştiren şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, vatandaşlara uygunsuz iş teklifinde bulunan ve şantaj sonucu 872 bin TL dolandıran 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "nitelikli dolandırıcılık" suçları ile ilgili çalışma yürüttü. Yapılan çalışmalarda, sosyal medya üzerinden bazı şüphelilerin sahte ilanlar vererek vatandaşlara ait kimlik ve iletişim bilgilerini öğrendikleri tespit edildi. Şüphelilerin, öğrendikleri bilgiler ile vatandaşlara "uygunsuz iş teklifinde bulundukları" içeriklerle mesaj attıkları belirlendi. Mağdurları arayarak "uygunsuz içeriklerle ilgili aile yakınlarınıza bilgi vereceğiz" şeklinde şantaj yapan şüpheliler, tehditler sonucu şahısları 872 bin TL dolandırdı. Şahısları dolandıran şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri düğmeye bastı. Harekete geçen ekipler, Güngören, Bağcılar, Esenyurt, Zeytinburnu ve Bakırköy ilçelerine 4 Şubat'ta eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 1'i sevk edildiği adli makamlarca tutuklanırken, 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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