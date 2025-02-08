İstanbul’da sahte iş ilanıyla dolandırıcılık şüphelilerine operasyon: 9 gözaltı | Video
İstanbul’da polis ekipleri tarafından sahte iş ilanıyla dolandırıcılık gerçekleştiren şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, vatandaşlara uygunsuz iş teklifinde bulunan ve şantaj sonucu 872 bin TL dolandıran 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
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