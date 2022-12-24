İstanbul’da sahte kanser ilacı operasyonu: 6 gözaltı | Video

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İstanbul Emniyeti, sahte kanser, şeker, botoks ve mide hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçları yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirilen ve burada piyasaya sürme hazırlığında olan 5 ilçede belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 700 bin lira değerinde 4 bin 384 adet sahte ilaç ile birlikte sahte ilaç yapımında ve piyasa sürülmesinde kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Fatih, Eyüpsultan, Avcılar, Pendik ve Kadıköy ilçelerinde tespiti yapılan adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirilerek 6 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyon neticesinde yapılan aramalarda piyasa değeri 2 milyon 700 bin lira değerinde olan 4 bin 384 adet çeşitli markalarda sahte ilaç ile birlikte sahte ilaç yapımında ve piyasa sürülmesinde kullanılan malzemeler ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan 6 şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.