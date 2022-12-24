Video Yaşam İstanbul’da sahte kanser ilacı operasyonu: 6 gözaltı | Video
İstanbul’da sahte kanser ilacı operasyonu: 6 gözaltı | Video

İstanbul’da sahte kanser ilacı operasyonu: 6 gözaltı | Video

24.12.2022 | 10:05

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İstanbul Emniyeti, sahte kanser, şeker, botoks ve mide hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçları yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirilen ve burada piyasaya sürme hazırlığında olan 5 ilçede belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 700 bin lira değerinde 4 bin 384 adet sahte ilaç ile birlikte sahte ilaç yapımında ve piyasa sürülmesinde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince "Sahtecilik" konusu ile ilgili, tespit edilen şüpheli şahısların yakalanması ve sahte ilaç üretim ve satışının önlenmesi amacıyla çalışma yürütüldü. Yapılan araştırmalarda sahte kanser, şeker, botoks ve mide hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçların yurt dışından yasadışı yollarla Türkiye'ye getirilerek ve yerleşim alanlarında bulunan apartman ve dairelerde depolanan sahte ilaçların halk sağlığını hiçe sayarak piyasaya sürülmek için hazırlık yapıldığı tespit edildi.

Fatih, Eyüpsultan, Avcılar, Pendik ve Kadıköy ilçelerinde tespiti yapılan adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirilerek 6 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyon neticesinde yapılan aramalarda piyasa değeri 2 milyon 700 bin lira değerinde olan 4 bin 384 adet çeşitli markalarda sahte ilaç ile birlikte sahte ilaç yapımında ve piyasa sürülmesinde kullanılan malzemeler ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan 6 şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

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