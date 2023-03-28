İstanbul'da sahte kimlik ve sürücü belgesi düzenleyen 2 kişi yakalandı | Video
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında arama ve yakalama kararı olan şahıslara sahte kimlik ve sürücü belgesi imal eden yabancı uyruklu 2 kişiyi operasyonla kıskıvrak yakaladı. Operasyonda; farklı isimler adına düzenlenmiş 100 adet sahte kimlik belgesi, 50 adet sahte sürücü belgesi, 10 adet sahte eski tip sürücü belgesi, 5 bin adet boş çipli kimlik kartı, sahte evrak imalinde kullanılan çok sayıda materyal ile çeşitli sahte evrak ele geçirildi.
SUÇ KAYDI TEMİZ VATANDAŞIN BİLGİLERİYLE SAHTE KİMLİK İMAL ETMİŞLER
Jandarma ekiplerince yapılan ayrıntılı incelemede; sahte kimlik siparişi veren şahısların kasten öldürme ve benzeri suçlardan arandığı, sahte kimlik imal eden şüpheli şahısların ise herhangi bir suç kaydı ve araması olmayan vatandaşların kimlik bilgilerini kullanarak sahte kimlik yaptığı, sahte kimlikleri kurye ve kargo vasıtası ile şahıslara ulaştırdıkları tespit edildi.
Ayrıca; yurtdışında yaşayan ancak sürücü belgesi olmayan şahıslara da Türkiye'den alınmış gibi gösterilen sahte sürücü belgeleri yapıldığı, yurtdışında sistem üzerinden gerçekliği sorgulanmadığı için yurtdışında yaşayan ve ehliyeti olmayan birçok kişiye bu yolla sahte sürücü belgesi düzenlendiği ortaya çıktı.
SAHTECİLER DE "SAHTE" ÇIKTI
Jandarma ekiplerince yakalanan T.Ü. ve A.T. isimli şahısların yapılan kimlik sorgulamasında yabancı uyruklu oldukları, Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yaptıkları, yakalanıp sınır dışı edilmemek için, ikamet izni bulunan tanıdıklarının kimlik bilgilerini kullanarak kendilerine sahte ikamet belgesi düzenledikleri belirlendi.
T.Ü. ve A.T. çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, şahısların irtibatlı olduğu diğer şüpheli veya şüphelileri ortaya çıkarmak için çalışmalara devam ediliyor.
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