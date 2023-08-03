Video Yaşam İstanbul’da sahte parfüm operasyonu! Piyasa değeri 5 milyon lira | Video
İstanbul’da sahte parfüm operasyonu! Piyasa değeri 5 milyon lira | Video

İstanbul’da sahte parfüm operasyonu! Piyasa değeri 5 milyon lira | Video

03.08.2023 | 15:42

İstanbul emniyeti, 3 ilçede 5 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda piyasa değeri 5 milyon lira olan 12 bin 295 adet sahte parfüm ele geçirdi. Operasyonlarda 5 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü görevlilerince, İstanbul, Bakırköy ve Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde "Sınai Mülkiyet Kanunu" kapsamında çalışmalar yürütüldü. 1 Ağustos tarihinde Zeytinburnu, Bayrampaşa ve Sultangazi ilçelerinde tespiti yapılan 5 ayrı adrese operasyon gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen operasyonda 5 şüpheli şahıs yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda dünyaca ünlü markalara ait piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira olan 12 bin 295 adet dolu parfüm, 269 bin 692 adet boş şişe, boş parfüm kutusu, şişe kapağı ve etiket ürünleri ele geçirildi. Yakalanan malzemeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesinde sergilendi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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