İstanbul'da saldırıya uğrayan davulcu konuştu | Video

Şişli’de sahurda davul çalarak vatandaşları kaldıran sahur davulcusu sesten rahatsız olan turistin bıçaklı saldırısına uğradı. Turist burada Ramazan yok diyerek davul çalan sahur davulcusuna bıçak salladı. Davulcu bıçak darbesine davulu kalkan yapınca davulu patladı.

Şişli'de sahurda davul çalarak vatandaşları kaldıran sahur davulcusu sesten rahatsız olan turistin bıçaklı saldırısına uğradı. Turist burada Ramazan yok diyerek davul çalan sahur davulcusuna bıçak salladı. Davulcu bıçak darbesine davulu kalkan yapınca davulu patladı.



Sahur davulcusu ile sesten rahatsız olan turistin yaşadığı olay Pazar günü sahur vaktinde Şişli' Elmadağ Caddesi üzerinde meydana geldi. Birisi çocuk üç kişi, ara sokaklarda davul çalarak insanları sahura kaldırmaya başladı. Bu sırada elindeki bıçakla dışarı çıkan bir turist, neden gürültü yapıyorsunuz uyuyamıyorum diyerek sahur davulcusuna saldırıp davulu bıçakladı. Hırsını alamayan turist, elindeki bıçakla ramazan davulcusunu kovalamaya başladı. Davulu yere atan davulcu ile yanındaki çocuk hızla olay yerinden kaçtı. Sahur vakti davul çalan kişiye, turist olduğu belirtilen kişi bıçakla korku dolu anlar yaşattı.



Saldırıya uğrayan davulcu Fikret Garipler, "Turist dışarı çıkıp neden gürültü yapıyorsun uyuyamıyoruz dedi. Bende Ramazan ayı olduğu için vatandaşı sahura kaldırıyorum dedi. Burada Ramazan yok dedi. Bende Ramazan var Burası Müslüman memleketi dedim. Bana no diyerek bıçakla saldırdı. Bıçak davula geldi. Ben o sırada kaçtım. Kaçmak zorundaydım. Bıçak davula gelmese kalbime de gelebilirdi. Davulumu turist parçaladı. Sahura çıkamıyorum" dedi.