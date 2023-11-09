İstanbul’da sarhoşların silahlı kavgası kamerada: Ağaçların arkasına saklanarak çatıştılar | Video
Beyoğlu Hasköy Parkı’nda alkollü iki şahıs ağaçların arkasında saklanarak birbirine ateş açtı. Kimsenin yaralanmadığı ilginç çatışma kameralara anbean yansırken, olaydaki 2 şahıs silahlarıyla birlikte polis ekipleri tarafından yakalandı.
AĞAÇLARIN ARKASINA SAKLANIP ÇATIŞTILAR
Yaşananlar kameralara anbean yansıdı. Görenlerin şaşkına döndüğü çatışma sonrası ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen polis ekipleri, çevrede yaptığı çalışmada herhangi bir yaralının olmadığını tespit etti. Bunun üzerine olay yerinde inceleme yapan polis, yeşillik alanda 4 adet boş kovan gördü.
BEYOĞLU POLİSİ ŞAHISLARI YAKALAYIP, SİLAHLARA EL KOYDU
İzleri takip eden Beyoğlu polisi, sahildeki teknede şüpheli hareketler sergileyen Zafer Ş.'nin(35) kaçmaya çalıştığını fark etti. Bunun üzerine yakalanan şahsın üst araması yapılırken, 10 metre ilerisinde ise Zafer Ö.'nün(34) şüpheli hareketler yaptığı fark edildi. Tekne sahibinin izniyle yapılan aramada ise çarşafa sarılmış 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Aramaların ardından 2 şahıs ve 2 silah muhafaza altına alınarak emniyete götürüldü.
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