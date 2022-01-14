Video Yaşam İstanbul'da şasi numaraları değiştirilmiş cip operasyonu
İstanbul'da şasi numaraları değiştirilmiş cip operasyonu

İstanbul'da şasi numaraları değiştirilmiş cip operasyonu

14.01.2022 | 15:12

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OTOMATİK OYNAT

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Türkiye'de hurda halde satın aldıkları ciplerin motor ve şasi numaralarını Bulgaristan'dan getirdikleri aynı model ve markada ciplere geçirerek, sözde tamir ettirmiş gibi gösterip satmaya çalışan 3 kişi yakalandı. Satılmak üzere galerilerde sergilenen 5 cipe polis tarafından el kondu. Şüphelilerin tamirhanesinde motor ve şasi numarası yazmakta kullanılan demir kalıplar ele geçirildi.

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaklaşık 5 ay önce Bulgaristan'dan getirilen ciplerin motor ve şasi numaralarını değiştiren bir şebekenin varlığına ortaya çıkardı. Cumhuriyet savcılığından alınan talimatla şebekeyle ilgili teknik ve fiziki takip başlatıldı.


ESKİ CİPLERİ ALIP TAMİR ETTİRMİŞ GİBİ YAPIYORLARMIŞ
Oto hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada şebeke elemanlarının unutulmuş ve çürümüş eski model cipleri buldukları, sahiplerinden 10 bin 20 bin lira arasında değişen fiyatlarla satın aldıklarını tespit etti. Daha sonra Bulgaristan'dan aynı model ve renkte bir cip getiren şüphelilerin bu iki aracı tamirhanelerinde bir araya getirdikleri öğrenildi. Burada, tamir edilemeyecek kadar eski olan ciplerin motor ve şasi numaralarının, yurt dışından gelen iyi durumdaki araçlara geçiren şebeke elemanlarının, sanki eski araçları tamir etmiş gibi göstererek satışa çıkardıkları tespit edildi.


LÜKS GALERİLERDE SERGİLİYORLARMIŞ
Özellikle koleksiyon yapan zengin iş adamlarına pazarlanmaya çalışılan ciplerin 850 bin lira ile 1 milyon lira arasında fiyatlarla satılmak üzere lüks galerilerde sergilendiği tespit edildi.


Oto hırsızlık Büro Amirliği dedektifleri, Maslak'ta bir tamirhaneye yaptıkları baskında şüpheliler Cengiz C.(49) ile Serhat C.(24) ve Mümtaz Ö.(24)'i gözaltına aldı. Şüphelilerin işyerinde yapılan aramada motor ve şasi numarası yazmakta kullanılan demir kalıplar ele geçirildi. Öte yandan galerilerde satılmak üzere sergilenen 5 antika cipe polis tarafından el kondu. Yapılan incelemede toplam piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira olan 5 aracında motor ve şasi numaralarının değiştirildiği tespit edildi.


Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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