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İstanbul'da seyir halindeki takside yangın

İstanbul'da seyir halindeki takside yangın

15.06.2024 | 11:38

İstanbul Beyoğlu’nda seyir halindeki takside yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

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Olay saat 10.50 sıralarında Beyoğlu Dolapdere Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre seyir halinde olan ve içinde yolcu bulunan 34 TFK 37 plakalı taksiden bir anda duman yükselmeye başladı. Arızayı fark eden taksi sürücüsü aracını köşeye çekti. Bu esnada sürücünün ve yolcunun içinde bulunmadığı taksi bir anda alev aldı. İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede söndürüldü. Aracın klimasından çıktığı tahmin edilen yangına ilişkin konuşan taksi sürücüsü Selahattin Çıtlak "Ben yola çıkarken torpidodan yangın çıkmaya başladı. Bilmiyorum neden yandı" dedi.

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