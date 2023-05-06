İstanbul’da siber operasyonu: 11 gözaltı | Video
İstanbul'da Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde ‘Kolay yoldan para kazanmak istermisiniz’ adı altında sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapan 11 şüpheli düzenlenen eş zamanlı operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin ikametlerinde ve çağrı merkezi olarak kullandıkları adreste yapılan detaylı aramalarda, 3 adet dizüstü bilgisayar, 17 cep telefonu, 19 adet sim kart ve hard disk ele geçirildi.
Gözaltına alınan 11 şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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