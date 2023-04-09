İstanbul'da silahlı çatışma anları kamerada! | Video 09.04.2023 | 15:08 İstanbul’da bozulan araçlarını tamir ettirmeye çalışan şahıslarla husumetlileri arasında silahlı çatışma çıktı. Sokak ortasında taraflar birbirlerine kurşun yağdırırken, yorgun mermi aracının içinde oturan bir vatandaşın gözüne isabet etti. Yaşanan o çatışma anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün öğle saatlerinde Battalgazi Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre aracı bozulan kişi, tamirle uğraştıkları esnada husumetlileri tarafından fark edildi. Kısa sürede iki tarafta silahlarını çekerek birbirlerine ateş etmeye başladı. Sokak ortasında şahıslar birbirlerine kurşun yağdırırken, vatandaşlar panikle saklanacak yer aradı. Husumetlilerine saldıran şahıslar olayın ardından hiç durmadan devam ederken, çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, yaşanan o anlar çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.Yaşanan silahlı çatışmanın ardından taraflar kayıplara karışırken, çevredeki bir parkta, aracının içerisinde oturan vatandaş yorgun merminin hedefi oldu. Gözüne mermi isabet eden vatandaş, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.Yaşanan olay anlarını anlatan esnaf Emrah Koçan, "Kırmızı bir araç arızalanmış, iterek onu getirdiler. Bize tamirci sordular ve araçlarını tamir etmek için uğraşıyorlardı. O sırada bir araç geldi ve ateş etmeye başladı. Araçları bozulanlar da o şahıslara ateş etmeye başladı. Olay bittikten sonra ise parkta bir kalabalık oluştu. Baktığımızda orada da bir vatandaş, aracının içerisinde otururken yorgun mermi gözüne isabet etmiş. O anda tabii ki çok korktuk. Parktaki adam vuruldu, biz de vurulabilirdik" dedi.Olay anlarını anlatan Taner Aslan isimli vatandaş ise, "Dün bir aracın aküsü bitti ve sokağa park ettiler. Arkadaşları oto elektrikçiye gitti, kısa süre sonra döndüler ve aracı tamir etmeye uğraşıyorlardı. O sırada beyaz bir araç sokağa girdi ve içerisinden ateş etmeye başladılar. Aracı bozulanlar da silahla onlara karşılık verdi. O sırada yorgun mermi parkta aracın içerisinde oturan bir kişiye isabet etti. Gözünden vurulmuş adam. O anlarda ben dışarıdaydım, hemen dükkanın içerisine girdim. O anlarda çok korktum, ben de vurulabilirdim" diye konuştu.