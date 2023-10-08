Video Yaşam İstanbul’da silahlı dünür dehşeti: Sokak ortasında bacağından vurdu | Video
İstanbul’da silahlı dünür dehşeti: Sokak ortasında bacağından vurdu | Video

İstanbul’da silahlı dünür dehşeti: Sokak ortasında bacağından vurdu | Video

08.10.2023 | 10:17

Kulaksız’da bir şahıs tartıştığı dünürünü sokak ortasında silahla bacağından vurdu. Yaralı adam ambulansla hastaneye kaldırılırken, saldırgan şahıs ise kaçarken Beyoğlu Mobil Park polisi tarafından silahla birlikte suçüstü yakalandı. Saldırgan dünür tutuklanarak cezaevine gönderildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, önceki gün saat 20.00 sıralarında Beyoğlu Kulaksız Kadımehmet Efendi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir süredir aralarında sorun olan Mehmet E. ile Mustafa U., olay günü çocuklarının yaşadığı tartışma nedeniyle karşı karşıya geldi. Sokakta başlayan tartışmanın bir anda küfürlü kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet E. silahına sarıldı. Yaşanan arbedede Mehmet E., Mustafa U.'ya ateş ederek bacağından yaraladı.

DÜNÜRÜNÜ SOKAK ORTASINDA VURDU
Olayın ardından Mehmet E. hızla uzaklaşırken, Mustafa U. ise kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Mustafa U.yu yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Adamın ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

"CAMA ÇIKTIM SANİYELER İÇİNDE SİLAH PATLAMASI OLDU"
Olayla ilgili konuşan Derya Kara, "Bağrışmalar oldu, kızların bağırması falan oldu. Cama çıktım saniyeler içinde silah patlaması oldu, adamı bacağından vurdular. Sonra işte polis, buraya olay inceleme geldi" dedi.

SALDIRGAN DÜNÜR SUÇÜSTÜ YAKALANDI
Öte yandan olayın hemen sonrasında çalışma başlatan Beyoğlu Devriye Ekipler Amirliğine bağlı Mobil Park polisi, saldırganın uzaklaştığı sokakta arama yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda saldırgan Mehmet E., olayda kullandığı silahla birlikte suçüstü yakalandı. El konulan tabancanın namlusuna mermi sürüldüğü ve atışa hazır halde olduğu bilgisine ulaşıldı.

SALDIRGAN DÜNÜR TUTUKLANDI
Gözaltına alınarak emniyete götürülen ve burada ifadesi alınan Mehmet E.'nin suçunu itiraf etti. Adli işlemleri yapılan Mehmet E., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece, "Kasten yaralama" ve "Ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Acil önünde silahlı saldırı: 1 yaralı 01:10
Acil önünde silahlı saldırı: 1 yaralı 09.10.2023 | 00:10
Kim Milyoner Olmak İster’e katılan yarışmacı hikayesiyle herkesi üzdü! Büyük ödüle 2 adım kala… 07:13
Kim Milyoner Olmak İster’e katılan yarışmacı hikayesiyle herkesi üzdü! Büyük ödüle 2 adım kala… 08.10.2023 | 23:05
Kim Milyoner Olmak İster’e katılan yarışmacı hikayesiyle herkesi üzdü! 12:59
Kim Milyoner Olmak İster’e katılan yarışmacı hikayesiyle herkesi üzdü! 08.10.2023 | 22:59
Fatih’te taksi şoförü ile alkollü yolcunun kavgası kamerada | Video 00:51
Fatih'te taksi şoförü ile alkollü yolcunun kavgası kamerada | Video 08.10.2023 | 13:18
Hülya Koçyiğit: Emine Erdoğan’ın projelerini tüm dünya takdir ediyor | Video 04:21
Hülya Koçyiğit: "Emine Erdoğan'ın projelerini tüm dünya takdir ediyor" | Video 08.10.2023 | 14:48
Gecenin sessizliğini genç kadının çığlıkları bozdu: İmdat, yeter artık | Video 01:31
Gecenin sessizliğini genç kadının çığlıkları bozdu: "İmdat, yeter artık" | Video 08.10.2023 | 10:17
Metro çalışması nedeniyle yıllardır kapalı kalan caddenin esnafı isyanda | Video 08:40
Metro çalışması nedeniyle yıllardır kapalı kalan caddenin esnafı isyanda | Video 08.10.2023 | 10:17
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Kahramanlar operasyonları kapsamında arama kaydı bulunan 2 bin 554 firari yakalandı. 00:36
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Kahramanlar operasyonları kapsamında arama kaydı bulunan 2 bin 554 firari yakalandı." 08.10.2023 | 10:17
Beyoğlu’nda yürekleri ağza getiren çatı tamiri kamerada | Video 00:52
Beyoğlu’nda yürekleri ağza getiren çatı tamiri kamerada | Video 08.10.2023 | 10:17
İstanbul’da silahlı dünür dehşeti: Sokak ortasında bacağından vurdu | Video 03:12
İstanbul’da silahlı dünür dehşeti: Sokak ortasında bacağından vurdu | Video 08.10.2023 | 10:17
Arnavutköy’de İETT çilesi: Seyir halindeki otobüsten duman yükseldi, yolcular araçtan indirildi | Video 04:42
Arnavutköy’de İETT çilesi: Seyir halindeki otobüsten duman yükseldi, yolcular araçtan indirildi | Video 08.10.2023 | 09:32
Malatya’da 4.4 büyüklüğünde deprem | Video 00:34
Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem | Video 08.10.2023 | 08:40
Erzincan’da yamaç paraşütü heyecanı sürüyor | Video 03:00
Erzincan’da yamaç paraşütü heyecanı sürüyor | Video 08.10.2023 | 08:40
Otomobil ağaca çarpıp böyle devrildi | Video 00:21
Otomobil ağaca çarpıp böyle devrildi | Video 08.10.2023 | 08:39
Tekirdağ’da 12 ton etil alkol ele geçirildi | Video 01:01
Tekirdağ'da 12 ton etil alkol ele geçirildi | Video 08.10.2023 | 08:39
Yaşlı kadını 1 milyon 200 bin TL dolandıracaktı, suçüstü yakalandı | Video 00:46
Yaşlı kadını 1 milyon 200 bin TL dolandıracaktı, suçüstü yakalandı | Video 07.10.2023 | 16:34
Banka çıkışında takip ettikleri kişinin 693 bin lirasını çalan 2 şüpheli kamerada | Video 00:47
Banka çıkışında takip ettikleri kişinin 693 bin lirasını çalan 2 şüpheli kamerada | Video 07.10.2023 | 16:34
Osmaniye’de durdurulan TIR’da 45 kilo 750 gram uyuşturucu ele geçirildi | Video 02:11
Osmaniye'de durdurulan TIR'da 45 kilo 750 gram uyuşturucu ele geçirildi | Video 07.10.2023 | 15:38
Jandarmadan PKK/KCK’ya yönelik eş zamanlı operasyon | Video 00:17
Jandarmadan PKK/KCK’ya yönelik eş zamanlı operasyon | Video 07.10.2023 | 15:38
Karanlıkdere kanyonunda kontrol altına alınan yangın tekrar başladı | Video 03:33
Karanlıkdere kanyonunda kontrol altına alınan yangın tekrar başladı | Video 07.10.2023 | 15:27

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA