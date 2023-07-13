İstanbul’da silahlı işletmeci dehşeti kamerada: Müşterileri silahla kovalayıp ateş açtılar! | Video
Beyoğlu Gümüşsuyu’nda 2 kadın, erkek arkadaşlarıyla geldikleri eğlence mekanından gürültü yaptıkları gerekçesiyle kovuldu.
Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü saat 00.15 sıralarında Beyoğlu Gümüşsuyu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde erkek arkadaşlarıyla birlikte sokak üzerinde bulunan bir eğlence mekanına gelen Kübra B. ve Berfin D., burada eğlenmeye başladı. Ancak bir süre sonra grup, mekan çalışanları ve sahipleri tarafından gürültü yaptıkları gerekçesiyle mekandan kovuldu.
KOVDUKLARI KADINLARI SİLAHLA KOVALADILAR
Bunun üzerine grup ile mekan sahibi ve çalışanları arasında kavga çıktı. Kavga sonucunda silah çeken 4 işletmeci grubu kovalamaya başladı. Sokak üzerinde yaşanan kovalamacada işletmeci şahıslardan biri havaya ateş açarak kadınlara adeta dehşeti yaşattı. Olayın ardından sesleri duyan polis ekipleri, hızlıca olay yerine ulaşarak mekan sahibi V.T.'yi olayda kullandığı silahla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.
BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ TEK TEK YAKALADI
Olayla ilgili grubun şikayetçi olması üzerine çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda ellerinde silah olan ve havaya ateş açan şahısların Seyfettin S., Ahmet A. ve S.K. olduğu tespit edildi. Devam eden çalışmalarda 3 şahıs, olayda kullandıkları silahlarla birlikte polis tarafından yakalandı.
SİLAHLI İŞLETMECİLER SERBEST BIRAKILDI
Emniyete götürülen 4 şahsa ifadelerinin alınması sonrasında "Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokma" ve "Ateşli Silahlar Kanunun Muhalefet" suçlarından adli işlem yapıldı. Emniyette işlemleri tamamlanan 4 şahıs, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
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