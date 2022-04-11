İstanbul’da silahlı kavga kamerada: Parkta tartıştıkları iki kardeşe ateş açtılar | Video
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Beyoğlu’nda bir parkta oturan iki kardeş ile diğer grup arasında çıkan laf atma tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Cadde üzerinde kaçarken açılan ateş sonucu bir kişi bacağından ve kalçasından yaralandı. Olay anı kameralara yansırken, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri 4 şüpheliyi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.
PARKTAN TARTIŞTIKLARI İKİ KARDEŞE SİLAHLA ATEŞ AÇTILAR
Bu sırada Yunus İ. ve Emre İ.'nin arkasından gelen grup bir anda ateş etmeye başladı. Silahlı saldırı da Yunus İ. bacağından ve kalçasından yaralanarak yere düşerken, şüpheli şahıslar ise koşarak kaçtı. Kardeşinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalesinin ardından Yunus İ. Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 3 kurşunla yaralanan gencin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
BEYOĞLU POLİSİ ŞÜPHELİLERİ KISKIVRAK YAKALADI
Olay yerine gelen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamera gürültülerini incelemeye aldı. Çalışmaların ardından polis ekipleri, olaya karışan şüphelilerin Taner Y., Görkem C., Arda A. ve Miraç Y. olduklarını tespit etti. Devam eden çalışmalarda şüpheliler Beyoğlu polisi tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.
SİLAHLI SALDIRI ANI KAMERADA
Öte yandan Beyoğlu'nda yaşanan silahlı kavga güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde, şüpheli şahısların koşarak kaçtığı esnada iki kardeşe ateş ettiği görülüyor. Bir süre sonra grup yolun karşısına geçip gözden kayboluyor.