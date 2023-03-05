İstanbul’da silahlı saldırı anları kamerada | Video 05.03.2023 | 12:34 Kağıthane’de bir kişinin içinde bulunduğu park halindeki otomobile uzun namlulu silahla ateş açıldığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Olayda 14 kurşun isabet eden otomobil adeta delik deşik olurken, olayla ilgili ölen ya da yaralanan olmamıştı. Görüntülerde, hafif ticari araçtakiler saldırı da bulunduktan sonra siyah araçtan inen adam silahını çekerek peşlerinden gidiyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kağıthane Merkez Mahallesi'nde önceki gün saat 14.00 sıralarında meydana gelen olayda, bir araç içerisindeki kimliği belirsiz şahıslar, içinde Abdullah T.'nin olduğu park halindeki 06 DID 489 plakalı otomobile uzun namlulu silahla kurşun yağdırmıştı. Olayda otomobile 14 kurşun isabet ederken, kurşunlardan biri aynı sokaktaki bir evin camına isabet etmişti. Otomobiline kurşun yağan Abdullah T. araçtan inerek kaçarak uzaklaşmıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edilmişti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlatmıştı. Yaşanan o anları ait ise yeni görüntüler ortaya çıktı.

SALDIRIDAN KURTULDU, SİLAHINI ÇEKİP PEŞLERİNDEN GİTTİ

Görüntülerde, siyah bir araç park halinde durduğu esnada hafif ticari araç duraklama yapıyor. O esnada silahlı saldırı gerçekleştiriliyor. Saldırıdan sonra hafif ticari araç sokağa girerek uzaklaşıyor. Siyah araçtan inen saldırıya uğrayan kişi de silahını çekerek mermiyi namluya sürüyor ve saldırganların arkasından koşuyor. Ardından vatandaşlar koşarak geliyor.