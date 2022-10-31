Video Yaşam İstanbul’da silahlı saldırı kamerada: Saldırganların seslerini duyunca bakmak istedi kurşunların hedefi oldu | Video
İstanbul’da silahlı saldırı kamerada: Saldırganların seslerini duyunca bakmak istedi kurşunların hedefi oldu | Video

İstanbul’da silahlı saldırı kamerada: Saldırganların seslerini duyunca bakmak istedi kurşunların hedefi oldu | Video

31.10.2022 | 10:53

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Ataşehir’de arkadaşının yanına giden 20 yaşındaki bir genç, motosikletli saldırganlar tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırganların, gencin arkadaşının adını söylediği ancak kendisi dışarıya çıktığı için o zannedilerek vurulduğu ortaya çıktı. Saldırı anı kameralara yansırken, bacaklarından vurulan genç tedavi altına alındı.

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Olay, önceki gün saat 13.00 sıralarında Ataşehir Yenisahra Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre motosiklet alım satım işi yapan Mert Can (20), saat 12.00 sıralarında tamirci arkadaşını ziyarete geldi. Genç burada arkadaşıyla vakit geçirdiği esnada biri kasklı diğeri maskeli olan motosikletli 2 şahıs işyerinin kapısının önüne geldi. Şahıslar ardından 5 kez gencin arkadaşının adını söyleyerek dışarıya çağırdı.

SALDIRGANLARIN SESİNE ÇIKINCA BACAKLARINDAN VURULDU
Arkadaşının müşteriyle ilgilenmesi nedeniyle kendisi sese yönelen genç, saldırganlar tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırganların yaklaşık 7 el ateş açması sonucu Mert Can sol bacağından 1, sağ bacağından ise 3 kurşun isabet etmesi sonucu yaralandı. Olayın ardından saldırganlar hızla kaçarken, kurşunların hedefi olan genç ise panikle koşarak işyerine girip canını zor kurtardı. Saldırı anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

POLİS SALDIRGANLARIN PEŞİNDE
Öte yandan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Polis ekipleri ise çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye ve görgü şahitlerinin ifadesine başvurdu. Saldırganları yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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