İstanbul’da silahlı saldırı kamerada: Sohbet ederken bacağından vuruldu | Video 30.07.2023 | 12:10 Çağlayan’da arkadaşlarıyla sohbet eden bir adam, motosikletli ve kasklı şahıslar tarafından silahlı saldırıya uğradı. Silahlı saldırı kameralara anbean yansırken, yaralı adam motosikletle hastaneye götürüldü. Saldırıda işyerinin camı da tuzla buz oldu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün saat 01.00 sıralarında Kağıthane Çağlayan'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde arkadaşlarıyla işyeri önünde oturan Musa Gavur (40), sohbet etmeye başladı. Bir süre sonra motosikletle sokağa giren kasklı iki şahıs, sohbet eden arkadaşlara silahlı saldırıda bulundu. Neye uğradığını şaşıran arkadaşlar panikle kaçışırken, bacağından vurulan Gavur kendini yola attı. Saldırganlar kaçarken, işyerinin camı ise isabet eden kurşunlar sebebiyle tuzla buz oldu. Saldırı anı ise kameralara anbean yansıdı.

SOHBET EDERKEN SALDIRIYA UĞRADILAR

Olayın ardından polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulunuldu. Ekipleri olay yerine sevk edildiği esnada yaralı adam, arkadaşları tarafından motosikletle hastaneye götürüldü. Tedavi altına alınan adamın durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Öte yandan güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek görgü şahitlerinin ifadesine başvuran polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.