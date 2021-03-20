Video Yaşam İstanbul’da silahlı torbacılar tartışmada havaya ateş açınca yakalandı | Video

İstanbul’da silahlı torbacılar tartışmada havaya ateş açınca yakalandı | Video

İstanbul’da silahlı torbacılar tartışmada havaya ateş açınca yakalandı | Video
20.03.2021 | 11:16

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İstanbul Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bir süredir peşinde oldukları iki torbacı tartıştıktan sonra güpegündüz sokakta havaya ateş açarak kaçtı. Şahısları takibe alan polis ekipleri aracına binecekleri esnada kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan 2 şahsın üzerinde ve evinde yapılan aramalarda 2 adet tabanca ve çok miktarda “bonzai” ele geçirildi.

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Olay, dün saat öğle saatlerinde Kağıthane Gürsel Mahallesi Tümleç Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre öğle saatlerimde kimliği belirsiz 2 şahıs cadde üzerinde güpegündüz tabancalarla havaya ateş açtıktan sonra kaçtı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, sokak üzerinde park halinde olan şahıslara ait otomobilin plakasını sorguladıklarında "uyuşturucu madde ticareti" yapılan araç olduğunu fark etti.


Tartışıp havaya ateş açınca yakalandılar
Bunun üzerine beklemeye başlayan Kağıthane park polisi, bir süre sonra 2 şahsın otomobile yaklaştığını gördü. Peşlerinden giden polis, 2 şahsı durdurarak üst aramalarını yaptı. Yapılan aramalarda İsa Abdülsamet T'nin üstünden tabanca, 5 adet mermi ve uyuşturucu madde ticaretinden kullanılan cep telefonu ele geçirildi. Diğer şahıs olan Mehmet C'nin üzerinde ise satışa hazır çok miktarda "bonzai" diye tabir edilen uyuşturucu madde, 270 lira ve cep telefonu bulundu.


Evinden uyuşturucu fışkırdı
Aramalarında ardından 2 şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Çalışmalara devam eden Kağıthane park polisi, şahısların üzerinden çıkan faturalardan ev adreslerini tespit etti. Eve girerek arama yapan polis, didik didik yaptığı aramalarda kavanozda ve koltukların arasında çok miktarda uyuşturucu madde ve tabanca ele geçirdi. Aramaların ardından 2 torbacı Çağlayan Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

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