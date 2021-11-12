Video Yaşam İstanbul’da “Sim Kart” çetesine yönelik eş zamanlı operasyon | Video
İstanbul’da “Sim Kart” çetesine yönelik eş zamanlı operasyon | Video

İstanbul’da “Sim Kart” çetesine yönelik eş zamanlı operasyon | Video

12.11.2021 | 09:07

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İstanbul'da nitelikli dolandırıcılık yapan çeteye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, il genelinde dolandırıcılık yapan çeteye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, kent genelinde kargo çalma, başkalarına ait kredi kartı ile alışveriş, bir malın uzaktan alınarak kart bilgileri ile ödeme yapılması, oltalama yöntemi ve pos cihazından kredi kartı kopyalama, sahte kimlikle yedek sim kart çıkarma, e-devlet şifresi alma, banka kartı çıkarma, mobil bankacılık hizmetlerini aktif hale getirerek hesapların boşaltılması gibi birçok alanda nitelikli dolandırıcılık yapan çeteye eş zamanlı baskın düzenledi.

İstanbul merkezli gerçekleştirilen operasyonda adresler didik didik arandı. Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin yanı sıra özel harekat polisleri de operasyona destek verdi. Öte yandan, baskın yapılan adreslerden biri de Esenyurt Örnek Mahallesi 1354 Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın 3. katındaki bir dairede oldu. Adreste çete mensubu 1 kişi gözaltına alındı. Operasyonla ilgili çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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