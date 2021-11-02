İstanbul'da site içinde taksi kullanan çocuk kamerada

İstanbul Arnavutköy'de bir site içinde taksi kullanan 13 yaşındaki çocuğun babasına şikayet sonrası ceza kesildi.

Hadımköy Mahallesi'nde bir sitede babasına ait taksiyi kulanan 13 yaşında çocuk site sakinlerinin tepkisini çekti. Yanına aldığı arkadaşıyla site içinde gezen çocuk kameraya yansıdı. Site sakinleri cep telefonu kamerası ile yaşananları kaydetti. Görüntülerin ortaya çıkmasıyla taksi sahibine ehliyetsiz kişiye araç kullandırmaktan 2 bin 698 lira para cezası kesildiği öğrenildi.