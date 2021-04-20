Video Yaşam İstanbul'da sokak ortasında kadına şiddet dehşeti! Bayıltana kadar öldüresiye dayağı film izler gibi böyle seyrettiler

İstanbul'da sokak ortasında kadına şiddet dehşeti! Bayıltana kadar öldüresiye dayağı film izler gibi böyle seyrettiler

İstanbul'da sokak ortasında kadına şiddet dehşeti! Bayıltana kadar öldüresiye dayağı film izler gibi böyle seyrettiler
20.04.2021 | 12:42

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İstanbul Sultangazi'de bir kadının sokak ortasında şiddet gördüğü anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. O anlarda olaya şahit olan çevredekilerin film izler gibi izlemesi dikkat çekti.

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İstanbul Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi'nde dün akşam saat 20.30 sıralarında bir kadın sokak ortasında darbedildi. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde bir kadın, kimliği belirsiz kişi tarafından sokak ortasında yere yatırılıp dövüldü. Talihsiz kadın darbedilirken çevredekilerin olayı film izler gibi izlemesi dikkat çekti. Öte yandan çiftin olayın gerçekleştiği sokakta oturduğu öğrenilirken polise de şikayette bunulmadığı kaydedildi.

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