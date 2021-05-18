İstanbul'da sokak ortasında tekmeli sopalı meydan kavgası kamerada
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İstanbul Esenyurt’ta sokak üzerinde aynı saat içinde iki kez karşılaşan yabancı uyruklu iki grup birbirine girdi. Sopaların ve tekmelerin havada uçuştuğu kavga ise kameralara saniye saniye yansıdı.