İstanbul’da son iş gününde trafik yoğunluğu yüzde 70’i buldu | Video

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İstanbul’da haftanın son iş gününde yağışında etkisiyle trafik yoğunluğu öğle saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Maltepe D-100 Karayolu üzerinde trafik yer yer durma noktasına geldi. Yoğunluk yüzde 70 olarak ölçümlendi. Oluşan yoğun trafik havadan görüntülendi.
İstanbul'un haftanın son iş ve okul gününde yağmurun da etkisiyle trafik yoğunluğu erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı. İş dönüşü evlerine gitmek üzere araçlarıyla yola çıkan sürücüler Maltepe D-100 Edirne ve Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluşturdu. Trafik yer yer durma noktasına geldi. Karayoluna bağlanan ara yollarda da sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Trafik yoğunluğunun ilerleyen saatlerde artması da beklenenler arasında. İBB trafik verilerine göre ise yoğunluk saat 16.00 itibariyle yüzde 70 olarak ölçümlendi. Öte yandan oluşan yoğun trafik havadan görüntülendi.