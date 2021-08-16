İstanbul’da sosyal medya dolandırıcılığına operasyon: 15 şüpheli yakalandı | Video
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sosyal medyadan ilan verme yoluyla haksız kazanç sağlayanlara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yapılan operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medya üzerinden 'Berat Arslan' sahte ismiyle paralı ilan vererek kredi çıkartma vaadiyle, şahısların internet bankacılığı bilgilerini aldığı ve daha sonra bu şahısların adına kredi başvurusu yaptığı, kredi çıkması halinde ise çekilen parayı farklı hesaplar üzerinden kendi hesabına aldığı ve bu şekilde kişileri bankaya borçlandırarak mağdur ettiği tespit edildi. Soruşturma kapsamında yapılan fiziki ve teknik takipte, şüphelilerin 8 eylemde toplamda 90 bin TL haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. İstanbul merkezli 6 ilde 18 şüpheliyi yakalamak üzere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 15 şüpheli yakalandı. Öte yandan operasyonlarda bir adet kurusıkı tabanca ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.