Video Yaşam İstanbul'da sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapanlara operasyon; 38 gözaltı
İstanbul'da sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapanlara operasyon; 38 gözaltı

İstanbul'da sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapanlara operasyon; 38 gözaltı

05.01.2022 | 09:56

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Sosyal medya üzerinden açtıkları canlı yayınlarla çalıntı kredi kartlarının bilgileriyle dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilere operasyon düzenlendi. 11 ilde düzenlenen operasyonda 38 şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir sosyal medya uygulamasında canlı yayın yapan ve canlı yayına katılan kişilerin, çalıntı kredi kart bilgilerini kullanarak düzenli bağış yaptıkları yönünde ihbar aldı. Hareket geçen siber polisi şüphelilerin çalıntı kredi kartları ile uygulama üzerinden para transferi gerçekleştirip, ödemeleri yayın sahibiyle aralarında paylaştıklarını tespit etti. Operasyon için düğmeye basan ekipler, bugün İstanbul merkezli Ankara, İzmir, Antalya, Muğla, Aydın, Eskişehir, Kocaeli, Balıkesir, Manisa ve Denizli'de operasyon düzenledi. Operasyonda 38 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 6'sının çocuk olduğu öğrenilirken, gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Emniyet götürüldü.

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