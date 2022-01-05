İstanbul'da sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapanlara operasyon; 38 gözaltı
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:46
Muğla'da korkutan kaza: Öğrenci servisiyle tır çarpıştı | Video 05.01.2022 | 11:39
02:42
Hırsıza kapıyı kendi elleriyle açtılar | Video 05.01.2022 | 11:16
04:56
11:50
00:28
00:53
Arama yapılan araçta tarihi mezar steli bulundu | Video 05.01.2022 | 10:06
01:00
00:58
04:37
03:31
SON DAKİKA: Antalya Alanya açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem 05.01.2022 | 08:49
03:24
Ankara'da bir gün arayla ikinci başıboş köpek saldırısı | Video 05.01.2022 | 08:48
00:12
01:42
01:35
Aile üyeleri arasında çıkan kavgada yanlışlıkla akrabalarını vurdu | Video 05.01.2022 | 08:46
03:41
Kartal'da 4 yol ağzında kaza | Video 05.01.2022 | 08:45
03:30
Polisten kaçan otomobil kaza yaptı: 4 yaralı | Video 05.01.2022 | 08:41
00:43
Otomobil karşı şeride geçip takla attı: 2 yaralı | Video 04.01.2022 | 23:13
01:43
Tekirdağ Çorlu'da küçük kıza çarptı yoluna devam eden sürücü kamerada 04.01.2022 | 17:51
00:15
Mardin'de tek katlı tarihi yapı çöktü! 04.01.2022 | 17:25
01:26
Antalya'da patenci gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada 04.01.2022 | 13:11
Sosyal medya üzerinden açtıkları canlı yayınlarla çalıntı kredi kartlarının bilgileriyle dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilere operasyon düzenlendi. 11 ilde düzenlenen operasyonda 38 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir sosyal medya uygulamasında canlı yayın yapan ve canlı yayına katılan kişilerin, çalıntı kredi kart bilgilerini kullanarak düzenli bağış yaptıkları yönünde ihbar aldı. Hareket geçen siber polisi şüphelilerin çalıntı kredi kartları ile uygulama üzerinden para transferi gerçekleştirip, ödemeleri yayın sahibiyle aralarında paylaştıklarını tespit etti. Operasyon için düğmeye basan ekipler, bugün İstanbul merkezli Ankara, İzmir, Antalya, Muğla, Aydın, Eskişehir, Kocaeli, Balıkesir, Manisa ve Denizli'de operasyon düzenledi. Operasyonda 38 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 6'sının çocuk olduğu öğrenilirken, gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Emniyet götürüldü.