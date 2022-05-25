Video Yaşam İstanbul'da suç örgütlerine operasyon! 7 gözaltı | Video
İstanbul'da suç örgütlerine operasyon! 7 gözaltı | Video

İstanbul'da suç örgütlerine operasyon! 7 gözaltı | Video

25.05.2022 | 16:09

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İstanbul’da aralarında kasten yaralama, tehdit ve hakaret olayları yaşanan iki farklı gruba düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltı alındı. Çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi. Olası bir çatışma engellendi.

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İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Arnavutköy İlçesi Eski Edirne Asfaltı üzerinde bulunan bir benzin istasyonunun işletmesi ve devriyle alakalı Selahattin Ş. ve Ali A. ile çevreleri arasında son bir ay içerisinde meydana gelen kasten yaralama, tehdit ve hakaret konularıyla ilgili çalışma başlattı. İki grubun üyeleri arasında silahlı çatışma yaşanabileceğinin bilgisine ulaşan İstanbul Organize Polisleri, söz konusu olaylara karıştıkları tespit edilen kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, bir kuru sıkı tabanca, bir pompalı tüfek ve 76 mermi ele geçirildi.

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