Video Yaşam İstanbul’da suç örgütlerine operasyon | Video
İstanbul’da suç örgütlerine operasyon | Video

İstanbul’da suç örgütlerine operasyon | Video

13.11.2022 | 11:29

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İstanbul Gaziosmanpaşa’da suç örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi kapsamında Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 11 Kasım Cuma günü Gaziosmanpaşa'da suç örgütü lideri Barış B.'ye yönelik operasyon düzenledi. Ekipler yaptıkları operasyonda, Barış B. liderliğindeki suç örgütü ile bağlantılı, 'Silahlı tehdit', 'Tasarlayarak öldürme' ve 'Kasten öldürme' suçlarından arama kararı bulunan A.A. ile Ü.Ç. isimli şüphelileri yakaladı.

Operasyon yapılan adreste, ruhsatsız tabanca ve 50 fişek ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ü.Ç. serbest bırakılırken, A.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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