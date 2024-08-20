İstanbul'da Süper Ay manzarası 20.08.2024 | 08:38 Dünya'ya en yakın konuma gelen Ay seyrine doyulmaz bir manzara oluştururken, bu doğa olayı İstanbul’da çıplak gözle izlendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Ay'ın Dünya'ya en yakın konuma gelmesi beklenen doğa olayı bugün gerçekleşti. Gökyüzünde sıra dışı bir görüntüye sahne olan Süper Ay, çıplak gözle de İstanbul'dan izlendi. 'Süper Ay" olarak adlandırılan bu gökyüzü olayı gerçekleşirken kartpostallık görüntüler oluştu. Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu gün olarak gözlemlenen Süper Ay, normal dolunaydan yüzde 30 daha parlak ve yaklaşık yüzde 14 daha büyük görünüyor.