İstanbul'da Süper Ay manzarası
Dünya'ya en yakın konuma gelen Ay seyrine doyulmaz bir manzara oluştururken, bu doğa olayı İstanbul’da çıplak gözle izlendi.
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