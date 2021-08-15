İstanbul'da şüphe üzerine durdurulan minibüste 4 bin 977 adet ecstasy hap ele geçirildi | Video

İstanbul'da Kartal'da polisin şüphe üzerine durdurduğu minibüste 4 bin 977 adet ecstasy hap ele geçirildi. Araçtan indikten sonra kaçan ve bir süre sonra yakalanan şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

Kartal'da Hürriyet Mahallesi'nde dün saat 17.20'de yapılan denetimlerde şüphe üzerine bir minibüs durduruldu. Minibüs içerisinden inen G.K. kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonrası şüpheli G.K. yakalanırken, araçta yapılan kontrollerde ise 2 kilo 484.99 gram ağırlığında 4 bin 977 adet ecstasy hap, 2 adet cep telefonu ve 65 lira ele geçirildi. Şüpheli G.K. bugün adliyeye sevk edildi. Öte yandan araçta bulunan uyuşturucular da kameraya yansıdı.