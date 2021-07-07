Video Yaşam İstanbul’da şüpheli ölüm: Hint keneviri yetiştiren şahıs evinde ölü bulundu | Video

İstanbul’da şüpheli ölüm: Hint keneviri yetiştiren şahıs evinde ölü bulundu | Video

İstanbul’da şüpheli ölüm: Hint keneviri yetiştiren şahıs evinde ölü bulundu | Video
07.07.2021 | 10:20

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul’da şüpheli ölüm: Hint keneviri yetiştiren şahıs evinde ölü bulundu | Video 03:50
İstanbul’da şüpheli ölüm: Hint keneviri yetiştiren şahıs evinde ölü bulundu | Video 07.07.2021 | 10:20
Cipe çarpan otomobil böyle takla attı | Video 00:20
Cipe çarpan otomobil böyle takla attı | Video 07.07.2021 | 10:24
Mahallede bebek gömüldü paniği | Video 02:25
Mahallede bebek gömüldü paniği | Video 07.07.2021 | 10:20
İstanbul’da rehine kurtarma operasyonu: Pakistanlı gaspçılar Nepalli kardeşleri rehin aldı | Video 01:38
İstanbul’da rehine kurtarma operasyonu: Pakistanlı gaspçılar Nepalli kardeşleri rehin aldı | Video 07.07.2021 | 10:20
Elazığ'da yürekleri yakan olay! 2 gencin cesedi baraj gölünden çıkartıldı 03:47
Elazığ'da yürekleri yakan olay! 2 gencin cesedi baraj gölünden çıkartıldı 07.07.2021 | 08:28
Uludağ'da kaybolan 4 arkadaş, 6 saat sonra bulundu | Video 02:25
Uludağ'da kaybolan 4 arkadaş, 6 saat sonra bulundu | Video 07.07.2021 | 10:08
Aracıyla kaza yapıp masrafını ödemeyen arkadaşını öldürdü | Video 00:34
Aracıyla kaza yapıp masrafını ödemeyen arkadaşını öldürdü | Video 07.07.2021 | 10:08
İstanbul Sultanbeyli'de ehliyetsiz sürücü dehşeti kamerada 03:52
İstanbul Sultanbeyli'de ehliyetsiz sürücü dehşeti kamerada 07.07.2021 | 09:30
Arnavutköy'de film sahnelerini aratmayan baskın anı kamerada | Video 04:29
Arnavutköy'de film sahnelerini aratmayan baskın anı kamerada | Video 07.07.2021 | 09:24
Aç kalan kurt oğlaklara böyle saldırdı | Video 02:07
Aç kalan kurt oğlaklara böyle saldırdı | Video 07.07.2021 | 09:26
Özel hastanede asansöre binme kavgası kamerada | Video 01:00
Özel hastanede asansöre binme kavgası kamerada | Video 07.07.2021 | 09:20
Selfie meraklısı iki şüpheliden biri yakalandı | Video 00:25
Selfie meraklısı iki şüpheliden biri yakalandı | Video 07.07.2021 | 09:20
Mersin merkezli DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı | Video 01:07
Mersin merkezli DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı | Video 07.07.2021 | 09:14
2 yıl önce sel vuran Düzce'nin Esmahanım köyünü yine sel vurdu | Video 11:58
2 yıl önce sel vuran Düzce'nin Esmahanım köyünü yine sel vurdu | Video 07.07.2021 | 08:53
FSM Köprüsü girişindeki zincirleme kaza kamerada | Video 00:27
FSM Köprüsü girişindeki zincirleme kaza kamerada | Video 07.07.2021 | 09:09
Düzce'de selin şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı | Video 02:49
Düzce'de selin şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı | Video 07.07.2021 | 08:59
Çiftlik Bank sanığı Mehmet Aydın adliyede | Video 00:42
Çiftlik Bank sanığı Mehmet Aydın adliyede | Video 07.07.2021 | 08:37
Türkiye’nin ilk kalp figürlü balonu Kapadokya’da uçtu | Video 04:36
Türkiye’nin ilk kalp figürlü balonu Kapadokya’da uçtu | Video 07.07.2021 | 08:37
17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü yayaya çarpıp dükkana daldı | Video 03:07
17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü yayaya çarpıp dükkana daldı | Video 07.07.2021 | 08:39
Adana merkezli FETÖ operasyonu: 6 gözaltı | Video 01:00
Adana merkezli FETÖ operasyonu: 6 gözaltı | Video 07.07.2021 | 08:37

Kağıthane’de 3 gündür haber alamadığı kiracısının yaşadığı evden kötü kokular gelmesi üzerine bahçe kapısından içeriye giren ev sahibi, şahsı çamaşır ipiyle doğalgaz borusunda asılı halde buldu. Polis ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucunda şahsın adeta seraya çevirdiği evde ise 376 adet kök Hint keneviri ele geçirildi. Şüpheli ölüm üzerine polis ekipleri geniş kapsamlı çalışma başlattı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, geçtiğimiz 13 Haziran Pazar günü saat 19.00 sıralarında Kağıthane Harmantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ev sahibi İsmail S., 3 gün boyunca kiracısı Burhan Aydın'a (57) ulaşamadı. Bunun üzerine eve giden ev sahibi, ışığın açık olduğunu fark ederek kapıya vurdu. Defalarca vurmasına rağmen kapının açılmaması ve kötü kokular gelmesi üzerine ev sahibi, bahçe kapısından içeriye girdi. Kiracısının çamaşır ipiyle doğalgaz borusuna asılı halde olduğunu görünce neye uğradığını şaşıran adam polis ekiplerine ihbarda bulundu.

DOĞALGAZ BORUSUNA ASILI HALDE BULUNDU
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın üzerinde yaptığı tetkikler sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine içeride inceleme yapan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tesisat kurularak seraya çevrilen evin salonunda 376 adet kök Hint keneviri ele geçirdi. Ölümün şüpheli bulunması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü ekiplerine bilgi verildi.

SERAYA ÇEVRİLEN EVDEN 376 KÖK HİNT KENEVİRİ ÇIKTI
Bilgi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, evde ve şahsın üzerinde detaylı bir çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda giriş ve bahçe kapısında herhangi bir zorlama olmadığı ve eve 3 gün boyunca kimsenin giriş-çıkış yapmadığı tespit edildi. Burhan Aydın'ın cenazesi olay yeri ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hint kenevirleri ise toplanılarak incelenmek üzere emniyete götürüldü.

"EVDEN 400'E YAKIN HİNT KENEVİRİ ÇIKTI, İNTİHAR DEĞİL DE CİNAYET GİBİ GÖRÜNÜYOR"
Olayla ilgili konuşan Nahit Atilla, "Pazar günü binadan ağır kokular gelmeye başladı. Üst kattaki polise haber vermiş, polis gelip içeriye girince ilk başta basit bir şey olarak görünüyor. Olay yeri inceleme ekipleri gelip odanın kapısını açtıklarında 400'e yakın Hint keneviri çıkıyor. Kendisi sokakta çok dolaşmazdı, kenevirleri beslemek eve sürekli karpuz kavun alırmış, daha kaliteli olsun diye. Kendisi önceden Hollanda'da yaşıyormuş ve bu işi yapıyormuş. Adamın hakkında en ufak bir şey bilmiyorduk, ölünce öğrendik. O kadar malzemeyi evinde tuttuğuna göre kendini asma ihtimali benim için çok düşük, asılış şekline bakılınca da intihar değil de cinayet gibi görünüyor. Bu sokakta böyle bir şey olmasına çok şaşırdım. Bu şekilde ilk kez gördük. Eve iklimlendirme yapmış, kendini kimseye belli ettirmemiş. Kirasını 3-4 gün önceden veriyormuş, bayramlarda da çocuklara 100-200 lira para dağıtıyormuş. Ev sahibi kapıma gelmesin de kimsenin aklına gelmesin diye o şekilde yaptığını düşünüyorum" dedi. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA