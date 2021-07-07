İstanbul’da şüpheli ölüm: Hint keneviri yetiştiren şahıs evinde ölü bulundu | Video
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Kağıthane’de 3 gündür haber alamadığı kiracısının yaşadığı evden kötü kokular gelmesi üzerine bahçe kapısından içeriye giren ev sahibi, şahsı çamaşır ipiyle doğalgaz borusunda asılı halde buldu. Polis ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucunda şahsın adeta seraya çevirdiği evde ise 376 adet kök Hint keneviri ele geçirildi. Şüpheli ölüm üzerine polis ekipleri geniş kapsamlı çalışma başlattı.