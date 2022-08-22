İstanbul’da tabure, yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavga kamerada | Video

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Maltepe’de alkollü bir şahıs esnafı tehdit ederek içki ve yiyecek isteyince ortalık karıştı. Varile tekme atarak yere düşüren şahıs tabureyi de esnafa fırlattı. Esnaf tek yumrukla yere serdiği şahsı tekme tokat döverken, kavgaya denk gelen polis ekipleri tarafları güçlükle gözaltına aldı.
ESNAF TEK YUMRUKLA YERE SERİP DÖVDÜ
Vatandaşın elinden kurtulan şahıs, tekrardan esnaf Sinan Şengül'ün üzerine yürümeye başladı. Sinirlerine hakim olamayan Şengül, tek yumrukla yere serdiği şahsı tekme ve yumruklarla dövmeye başladı. Vatandaşların araya girmesiyle taraflar ayrılırken, o esnada devriye gezen polis ekipleri denk geldikleri kavgaya müdahale etti. Polis ekipleri tarafları sakinleştirmeye çalıştığı esnafa ağır küfür ve hakaretler eden şahıs ile esnaf Şengül, yeniden birbirine girdi.
POLİS EKİPLERİ GÜÇLÜKLE GÖZALTINA ALDI
Ortalığın bir anda karıştığı kavgada polis ekipleri, tarafları güçlükle etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Polis otosuna alınan iki şahıs, hastanede sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından emniyete götürüldü. Emniyette birbirlerinden şikayetçi olan taraflar, ifadelerinin alınması ve adli işlemlerinin yapılmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
BARDAKLA YARALANAN ŞAHSI BIÇAKLANDIĞINI SÖYLEDİ
Öte yandan saldırgan şahsın, esnafın yumruğuyla yere düştüğü esnada başını, olayın başında tekmelediği varilin üstünden düşen cam bardağa çarparak yaralandığı öğrenildi. Şahsın hastanede sağlık kontrolünden geçirildiği esnada esnaf Şengül'ün kendisini bıçakladığını söylediği ancak güvenlik kamera görüntüleri sayesinde bıçaklanmadığının ortaya çıktığı bilgisine ulaşıldı.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.