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OTOMATİK OYNAT
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İstanbul'da tahsilat çetesi operasyonu: 14 kişi tutuklandı | Video 07.12.2022 | 09:43
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Önüne çıkan iş yerlerine kurşun yağdırdı | Video 07.12.2022 | 08:36
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Kadıköy D-100 Kara Yolu'nda 2 araç çarpıştı | Video 07.12.2022 | 08:37
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Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde kar yağışı | Video 07.12.2022 | 08:37
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Pençe-Kilit şehidi Binbaşı Mehmet Duman son yolculuğuna uğurlandı | Video 06.12.2022 | 16:11
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Muğla’da jandarmadan göçmen kaçakçılarına darbe | Video 06.12.2022 | 15:12
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İstanbul Emniyeti’nden “Kaçak Göçmen” açıklaması | Video 06.12.2022 | 13:09
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Tunceli’de teröristlere ait 15 sığınak imha edildi | Video 06.12.2022 | 11:48
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Konya'da DEAŞ toplantısına polis baskını: 5 gözaltı | Video 06.12.2022 | 11:46
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Evinde uyuşturucularla yakalanan zehir taciri tutuklandı | Video 06.12.2022 | 10:49
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Müge Anlı SON BÖLÜM | 6 Aralık 2022 Salı Tamamı Kesintisiz izle! | Video 06.12.2022 | 10:23
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“Dolandırılmayın” diye demeç verdi dolandırıcılıktan tutuklandı | Video 06.12.2022 | 10:16
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Kadıköy’de korkutan iş yeri yangını | Video 06.12.2022 | 08:57
İstanbul’da tahsilat yapmak için zorla alıkoydukları iki kişinin mal varlıklarını gasp eden 14 kişilik çete operasyonla çökertildi.