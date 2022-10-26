Video Yaşam İstanbul'da taksici rezaleti! Oksijen cihazına bağlı yaşlı kadını görmezden geldiler | Video
İstanbul'da taksici rezaleti! Oksijen cihazına bağlı yaşlı kadını görmezden geldiler | Video

İstanbul'da taksici rezaleti! Oksijen cihazına bağlı yaşlı kadını görmezden geldiler | Video

26.10.2022 | 09:56

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İstanbul Beyoğlu ilçesinde hastaneden çıkan 95 yaşındaki yaşlı kadını ve yanındaki arkadaşını hiçbir taksi şoförü aracına almadı. Oksijen cihazına bağlı yaşlı kadın ve arkadaşı yarım saat boyunca taksiye binmek için yol kenarında bekledi. Tüm çabası boşa çıkan yaşlı kadınların yardımına ise gazeteci yetişti.

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Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden çıkan 90 ve 95 yaşındaki 2 yaşlı kadın yarım saat boyunca taksi bekledi. Nefes darlığı çeken 95 yaşındaki kadın, oksijen cihazına bağlı olduğu halde hiçbir taksi şoförü durmadı. Eve gitmek için yol kenarında yarım saat boyunca taksilere el kaldıran 2 yaşlı kadın, durmayan şoförlere isyan etti. Kadınların yardımına en sonunda bir gazeteci yetişti. Yoldan geçen bir taksiyi durduran gazeteci yaşlı kadınları araca bindirerek eve gitmelerini sağladı.

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