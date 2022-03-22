İstanbul’da taksici terörü kamerada! Genç kızı tekme tokat darp etti | Video

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Beyoğlu'nda çıkan tartışmanın ardından taksiden inen bir genç bir kız, taksi şoför tarafından tekme ve tokat darp edildi. Dehşet anları kameralara yansırken, yaralan genç kızın şikayeti üzerine taksici polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
GENÇ KIZI TEKME TOKAT DÖVDÜ
Tartışmanın alevlenmesi üzerine F.D.D, Tepebaşı Caddesi üzerinde araçtan indi. Bu sırada araçtan inen M.Ç., genç kızı darp etti. Bu sırada olaya gören vatandaşların ise genç kıza dehşeti yaşatan taksiciye hiç müdahale etmemesi bu kadarına da pes artık dedirtti. Taksi şoförü tarafından darp edilen talihsiz kız, yaralandı.
POLİS DARPÇI TAKSİCİYİ YAKALADI
Olay yerinden güçlükle uzaklaşan F.D.D, hastanede darp raporu almasının ardından emniyete giderek şikayetçi oldu. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüpheli taksi şoförünün kimliğini tespit etti. M.Ç., dün Beyoğlu ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.