Video Yaşam İstanbul’da taksici vahşeti: Meslektaşını öldürdü sigara yakıp olay yerinden ayrıldı | Video
İstanbul’da taksici vahşeti: Meslektaşını öldürdü sigara yakıp olay yerinden ayrıldı | Video

İstanbul’da taksici vahşeti: Meslektaşını öldürdü sigara yakıp olay yerinden ayrıldı | Video

15.05.2024 | 15:37

İstanbul Bağcılar'da taksi şoförlüğü yapan 35 yaşındaki Gökhan Göktaş, yaralama ve hırsızlıktan sabıkalı 28 yaşındaki meslektaşı Furkan G. tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Polise teslim olan Furkan G, cinayeti 450 bin liralık alacağı nedeniyle işlediğini öne sürdü.

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