Video Yaşam İstanbul'da taksiciler "değişim saati" bahanesiyle yolcu almadılar | Video
İstanbul'da taksiciler

İstanbul'da taksiciler "değişim saati" bahanesiyle yolcu almadılar | Video

30.11.2022 | 15:59

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Silah kaçakçılığı operasyonunda adeta cephanelik çıktı: 16 gözaltı | Video 00:31
Silah kaçakçılığı operasyonunda adeta cephanelik çıktı: 16 gözaltı | Video 30.11.2022 | 16:56
Roman Abramoviç Beykoz’da 50 bin Dolara yalı kiraladı | Video 01:47
Roman Abramoviç Beykoz’da 50 bin Dolara yalı kiraladı | Video 30.11.2022 | 16:42
İstanbul’da taksiciler değişim saati bahanesiyle yolcu almadılar | Video 04:49
İstanbul'da taksiciler "değişim saati" bahanesiyle yolcu almadılar | Video 30.11.2022 | 15:59
Malatya’da tır dehşeti! Kontrolden çıkan tırın dorsesi 2 aracı biçti | Video 01:16
Malatya’da tır dehşeti! Kontrolden çıkan tırın dorsesi 2 aracı biçti | Video 30.11.2022 | 15:56
Feci kaza kamerada! Servis minibüsüne çarpan kamyonetin sürücüsü öldü | Video 00:59
Feci kaza kamerada! Servis minibüsüne çarpan kamyonetin sürücüsü öldü | Video 30.11.2022 | 15:59
Müge Anlı’da film senaryosu gibi cinayet! Üvey kızı babamı zehirledi, benim için de kiralık katil tuttu | Video 12:03
Müge Anlı'da film senaryosu gibi cinayet! "Üvey kızı babamı zehirledi, benim için de kiralık katil tuttu" | Video 30.11.2022 | 15:20
Okulda dehşet! 12 yaşındaki kız öğrenci, arkadaşını öldürdü | Video 00:51
Okulda dehşet! 12 yaşındaki kız öğrenci, arkadaşını öldürdü | Video 30.11.2022 | 15:57
Malatya’da tır dehşeti! Kontrolden çıkan tırın dorsesi 2 aracı biçti | Video 01:16
Malatya’da tır dehşeti! Kontrolden çıkan tırın dorsesi 2 aracı biçti | Video 30.11.2022 | 15:57
Evine giden gence uçan tekmeli yumruklu saldırı! O anlar kamerada | Video 01:23
Evine giden gence uçan tekmeli yumruklu saldırı! O anlar kamerada | Video 30.11.2022 | 14:25
Başakşehir’de feci kaza! Otomobil içinde sıkışan sürücü böyle kurtarıldı | Video 11:00
Başakşehir’de feci kaza! Otomobil içinde sıkışan sürücü böyle kurtarıldı | Video 30.11.2022 | 13:56
Norveç’te yapılmayan ameliyatı Diyarbakır’da olup, sağlığına kavuştu | Video 05:00
Norveç'te yapılmayan ameliyatı Diyarbakır'da olup, sağlığına kavuştu | Video 30.11.2022 | 13:46
Yalova’da uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı | Video 01:12
Yalova’da uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı | Video 30.11.2022 | 13:34
Ördeği Duman’ı her gün Tekirdağ sokaklarında gezdiriyor | Video 04:32
Ördeği Duman'ı her gün Tekirdağ sokaklarında gezdiriyor | Video 30.11.2022 | 13:46
Viranşehir’de silahlı kavga: 4 yaralı | Video 00:37
Viranşehir’de silahlı kavga: 4 yaralı | Video 30.11.2022 | 13:56
Evine giderken tanımadığı kişi tarafından öldüresiye dövüldü | Video 05:08
Evine giderken tanımadığı kişi tarafından öldüresiye dövüldü | Video 30.11.2022 | 13:18
Sahte doktor Ayşe Özkiraz’ın hayatı yalan çıktı! Herkesi böyle kandırmış | Video 01:27
Sahte doktor Ayşe Özkiraz’ın hayatı yalan çıktı! Herkesi böyle kandırmış | Video 30.11.2022 | 12:39
Küçük kızı taciz etti iddiasıyla öldürülmüştü! Adli tıp raporunda kan donduran detaylar | Video 01:21
Küçük kızı taciz etti iddiasıyla öldürülmüştü! Adli tıp raporunda kan donduran detaylar | Video 30.11.2022 | 12:38
İzmir’deki olaylı derbide bir kişiyi fişekle yaralayan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı | Video 03:09
İzmir'deki olaylı derbide bir kişiyi fişekle yaralayan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı | Video 30.11.2022 | 12:37
Bir gecelik aşk kaçamağı 250 bin liraya mal oldu | Video 05:58
Bir gecelik aşk kaçamağı 250 bin liraya mal oldu | Video 30.11.2022 | 12:19
Hafriyat kamyonu otomobilin üzerine devrildi! Otomobilde sıkışan sürücüyü kurtarma çalışması böyle görüntülendi | Video 03:45
Hafriyat kamyonu otomobilin üzerine devrildi! Otomobilde sıkışan sürücüyü kurtarma çalışması böyle görüntülendi | Video 30.11.2022 | 12:19

İstanbul'un en işlek yerlerinden Eminönü'nde taksiciler 'değişim saati'ni bahane göstererek birçok kişiyi almadı. Bazı taksiciler değişim yapacakları istikametten yolcu aradığını belirtirken, taksicilerle pazarlık yapan çok sayıda kişi kameraya yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul'un en yoğun noktalarından Eminönü'nde taksilerle ilgili yine benzer görüntüler ortaya çıktı. Taksiciler birçok kişiyi 'değişim saati' olduğunu söyleyerek almadı. Soğuk havada birçok kişi uzun süre taksi beklemek zorunda kaldı. Değişim saati bahanesine rağmen taksiye binebilmek için şoförle dakikalarca pazarlık yapanlar dikkat çekti. Taksiye binmek isteyenler uzun süre nereye gidecekleri ve ücret konusunda sürücülerle pazarlık yaptı. Bazıları taksiye binebilirken bazıları ise başka taksi beklemek zorunda kaldı.

"TAKCİLER BİZİ ALMIYOR, NEREYE GİTTİĞİMİ BİLE SORMADI"
Taksiye alınmayan bir kişi, Bir bekliyoruz diğeri müsait değiliz diyor. Sultanahmet Meydanı'ndan Eminönü'ne kadar taksi bulamadık. Almıyorlar. Uygun bir profilde değiliz. Nereye gittiğimi sormadı bile diye konuştu.

"NEREYE GİTTİĞİNİ TAHMİN ETTİM "
Taksici Osman Sarıtepe ise Nereye gittiğini bile sormadım. Değişim saatimdeyim. Kendi istikametime doğru gideceğim. Kendi yolumda gideceğim birisi olursa yolcu olarak alacağım. Bana 'Müsait misiniz' diye sordu bende 'değilim' dedim. Nereye gittiğini tahmin ettim. Müşteri kendini belli ediyor dedi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA