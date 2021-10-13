İstanbul’da taksicilere ceza yağdı

İstanbul Fatih'te sivil trafik polisleri taksiler üzerinde denetimlerini sürdürdü. Yolcu seçen, emniyet kemeri takmayan ve trafik kurallarına uymayan sürücülere ceza yağdı. Sivil ekipler kısa mesafede yolcu almayan sürücülerin aracı bağlandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri taksiler üzerindeki denetimlerine hız verdi. Eminönü'nde sivil trafik polislerini aracına almayanlar ve kurallara uymayan sürücüler denetim noktasında durduruldu.Denetim kapsamında 3 taksi sürücüsüne sivil trafik ekibini aracına almadığı için bin 339 TL para cezası kesilerek araçları trafikten 10 gün men edildi. 2 sürücüye emniyet kemeri takmadığı için 144'er TL, 1 sürücüye de seyir halinde cep telefonu kullandığı için 314 TL cezai işlem uygulandı.Seyir halinde cep telefonu kullanmaktan cezai işlem uygulanan taksi sürücüsü Nazım Kaldırımcı, "Turistle telefondan çeviri ile konuşuyoruz. Turist bana bir şey söylüyor. Ben de onu anlatmaya çalışıyorum. Memur bey de telefonla konuşuyorum diye ceza kesiyor" dedi.Denetimlerle ilgili konuşan taksi sürücüsü Alpaslan Mermer, "Çok yerinde ve güzel bir olay. Destekliyorum. Diğer türlü çok kaçak araç kullananlar var. Önüne gelen araçla çıkıyor. Bu sefer bizi kötülüyorlar. Biz normal çalışıyoruz. Benim bütün evraklarım tam" diye konuştu.Aracına binenin sivil polis olduğunu anlamadığını ifade eden Behçet Olgun, "Kemerim takılıydı. Müşteri indirdim. Bagajını aşağıya indirdim. Tekrar bindim bağladım. Arkadaşa da ikaz ettim. İçimizde çok çürük elma var. Ayıklanmasını istiyoruz" dedi.Yolcu seçmekten ve kemer takmamaktan ceza kesilen Nurdoğan Çetinoğlu ise, "Kemeri taktım ama müşteri inince çıkardım. Trafik yoğundu yolcuyu alamadım. Işık yandı" şeklinde konuştu.Sivil trafik polislerini aracına almayan taksi sürücüsü Mehmet Duyuş, "Arkadaş el kaldırdı. Ben de otelde çalışıyorum. Durağa yöneldim. Kimseye müşteri de sormadım. Nereye gittiğini de sormadım. Durmadım" dedi.