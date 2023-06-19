İstanbul’da taksiciye tekme ve yumruklu saldırı kamerada | Video
Ortaköy’de alkollü olduğu iddia edilen iki şahıs, hem içerisinde yolcu olan hem de seyir halinde olan taksiciye saldırdı. Tekme ve yumruklarla saldıran şahıslar, trafiğe takılan taksicinin peşinden giderek bir daha saldırdı. Yaşananlar kameralara yansırken, taksicinin emniyete şikayette bulunmadığı öğrenildi.
PEŞİNDEN GİDİP BİR DAHA SALDIRDILAR
Taksici can havliyle uzlaşmaya çalıştı ancak bu kez de trafiğe takıldı. Peşinden gelen şahıslar taksiciye bir kez daha saldırdı. Trafiğin ilerlemesiyle taksici de yoluna devam etti. Yaşananlar kameralara yansırken, taksicinin yaşadığı olayla ilgili emniyete şikayette bulunmadığı öğrenildi.
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