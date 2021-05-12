İstanbul'da taksiden çıkan tekerlek karayolunda metrelerce yol aldı

İstanbul Maltepe'de D-100 Karayolu'nda hızla giden taksinin tekeri çıktı. Yol ortasında metrelerce ilerleyen tekerlek sürücüler için tehlike yarattı.

İstanbul D-100 Karayolu'nun Kadıköy istikametinde seyreden 34 THF 04 plakalı taksinin tekeri yerinden çıktı. Tekerlek yol ortasında ilerlerken, durumu fark eden taksi sürücüsü dörtlülerini yakarak taksiyi emniyet şeridine çekti. Tekerlek ise D-100'de metrelerce ilerleyerek sürücüler için tehlike saçtı. Bir sürücü cep telefonu kamerasıyla tekerleğin yolculuğunu görüntülerken bir yandan da diğer sürücüleri uyarmaya çalıştı. Bazı sürücüler tekerleğe çarpmaktan son anda kurtuldu.