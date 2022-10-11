İstanbul’da taraftar otobüsüne silahlı saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı | Video
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Kağıthane’de oynanan Bölgesel Amatör Lig müsabakası sonrası Bilecik 1969 Spor Kulübü taraftarlarını taşıyan otobüsün önü kesilerek camları kırılmış, bir şahıs tarafından otobüs hedef alınarak 7 el silah sıkılmıştı. Olaylarla 4 kişi yakalanırken, otobüse saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde taraftarlardan birinin kaldırım taşıyla saldırdığı görülürken, ayrıca silahlı saldırı da bulunan şüpheli de görüntü de yer alıyor.
OTOBÜSE SİLAHLI SALDIRI DÜZENLEYEN ŞAHIS ÖNCE GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI
Olaylar yaklaşık 15 dakika sürerken, 10 kişi çeşitli yerlerinden yaralanmış, bu esnada Bilecikspor 1969 Spor Kulübü taraftarı bir kişinin ayağı kırılmıştı. Maçın 90'ıncı dakikasında atılan gol sonrası 4-3 kazanan İstanbul Bayburtspor 1918 büyük sevinç yaşarken, 3-0'dan 4-3 maçı kaybeden Bilecikspor 1969 Spor Kulübü taraftarları geldikleri takım otobüsüne binmişlerdi. Yola çıkan otobüsün 50 metre ilerlemeden önü kesilmiş, çıkan olaylarda birkaç taraftar taşla otobüsün ön ve yan camlarını kırarken, silahlı bir şahıs da otobüsü hedef alarak 7 el ateş etmişti. Yaşanan olaylarda şans eseri can kaybı yaşanmazken, stad girişinde bulunan dönel kavşak içerisinde silah ile havaya ateş açtığı belirlenen şüpheli S.A. yakalandı. Şüphelinin kullandığı silah ve şarjöre basılı 7 adet fişek ele geçirildi.
KAVGAYA KARIŞANLAR YAKALANDI
Polis ekipleri taraftarların dağıldığı sırada kavgaya karışan grupların dağılmasına yönelik uyarılar yaptı. Grubun kalabalık olması nedeniyle takviye kuvvet de çağırıldı. İki grup arasında çıkan kavgada "Spor Alanlarında Taşkınlık Yapmak" ve "Kamu Malına Zarar Verme" suçlarından Y.B., E.Ç. ve B.T. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahıslardan Y.B., E.Ç. ve B.T. hakkında "Spor Alanlarında Taşkınlık Yapmak" ve "Kamu Malına Zarar Verme" suçlarından adli işlem yapılırken, şüpheli S.A. hakkında ise "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun" kapsamında spor müsabakalarına süresiz men yaptırımı uygulanarak adli makamlara sevk edildi.
KALDIRIM TAŞINI BÖYLE FIRLATTI
Olaylara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde eline kaldırım taşını alan şahıs, otobüse saldırıyor. Öte yandan görüntülerde beyaz otomobilin önünden geçen şüphelinin de otobüse silahlı saldırıda bulunan şüpheli olduğu kaydedildi.