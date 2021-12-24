İstanbul'da tarihi eser operasyonu: 3 bin 124 sikke ele geçirildi | Video

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İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyonda farklı dönemlere ait 3 bin 124 sikke ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, bir suç örgütünün çok sayıda tarihi eseri yurt dışına kaçıracağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip ile istihbarat çalışmaları sonrası 20 Aralık'ta Ümraniye'de düzenlenen operasyonda, 1 kişi gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda çeşitli dönemlere ait 3 bin 124 sikke ele geçirildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.