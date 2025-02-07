İstanbul’da tarihi eser operasyonu: 931 eser ve obje ele geçirildi | Video 07.02.2025 | 12:54 İstanbul'da tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda, 931 parça eser ve obje ele geçirildi. Fatih ve Küçükçekmece'de tarihi eser alıcısı kılığına giren ekiplerin düzenlediği operasyonda 6 şüpheli yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapan kişileri takibe aldı. Savcılık talimatıyla harekete geçen polis, "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na Muhalefet" suçuna iştirak eden şüphelilerin yakalanması için 8 ile 25 Ocak 2025 tarihleri arasında Küçükçekmece ve Fatih ilçelerinde belirlenen 4 adrese operasyon düzenlendi.Baskınlarda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda ise 13. yüzyıla ait Anadolu Selçuklu dönemine tarihlendiği düşünülen ve Anadolu toprakları üzerinde kadim Türk varlığının sembolü olarak kabul edilen "Aslan" ve "Güneş" tasviri damgası bulunan 81 gümüş sikke, Anadolu illeri ve özellikle İstanbul'da kiliselerde ayin ve ibadet amacıyla kullanılan çalıntı Hz. İsa, Hz. Meryem ve Hristiyanlık dönemine ait aziz ve azizelerin resmedildiği ahşap ve gümüş kaplamalı 184 ikona, Osmanlı Dönemine ait olduğu değerlendirilen cami ve medreseler başta olmak üzere dini yapılardan sökülmüş, vakıf eseri olarak tescillenmiş olabileceği değerlendirilen ibadethanelerden çalınma ve sökülme yoluyla elde edilmiş 35 taşınmaz karo parçası, Ege Bölgesi sınırları içerisinde yer alan Roma İmparatorluk/Yunan İmparatorluk Dönemlerine ait olan antik şehirlerden çalındığı değerlendirilen 1 mermer heykel bacağı, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen, genellikle lahit mezarların içerisinde bulunan 7 cam süs eşyası obje olmak üzere toplam 931 eser ve obje ele geçirildi.Polis, tarihi eser kaçakçıları ile 'alıcı' ya da 'eksper' kılığına girerek onlarla kafe ve restoranda buluştu, tuzağa düşürerek operasyon başlattı. Şüpheliler gözaltına alındı. Fatih ve Küçükçekmece'de tarihi eser alıcısı kılığına giren ekiplerin düzenlediği operasyonda yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Şüpheliler hakkında yürütülen tahkikat işlemleri devam ederken, ele geçirilen tarihi ve manevi eserler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Fatih'teki Vatan Yerleşkesinde sergilendi. Ele geçirilen eserlerin, İstanbul Ayasofya Müzesi Müdürlüğü, İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi Müdürlüğü, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü ve Milli Saraylar Resim Heykel Müzesi Müdürlüğüne teslim edileceği belirtildi.İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ise yaptığı açıklamada, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerimizin yapmış olduğu çalışmada kültür ve tabiat kanunlarına aykırı suçlardan Küçükçekmece ve Fatih'teki 4 adrese operasyon gerçekleştirilmiş. 6 şahıs gözaltına alınmış, 931 objeye el konulmuştur. Ele geçirilen objeler İstanbul Arkeolojik Müze Müdürlüğü Resim ve Heykel Müdürlüğüne Milli Saraylara bağlı Türk - İslam Eserleri Müzesine teslim edilecektir" dedi.