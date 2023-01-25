İstanbul’da tarihi eser operasyonu… Binlerce sikkeyle yakaladılar | Video

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Ümraniye İlçesi'nde şehirlerarası bir otobüs firmasına ait bir aracın bagajındaki paket içerisinde tarihi eserler olduğunu tespit etti ve araca yönelik operasyon düzenledi.

Araçta yapılan aramalarda iki bin 154 adet tarihi eser sikke ele geçirildi.

İncelemelerin devamında Güngören İlçesi'nde bulunan bir adrese de baskın yapıldı ve söz konusu adreste de 936 adet sikke ele geçirildi. İki kişi yakalanarak gözaltına alındı.